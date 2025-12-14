Polizia al Piano posti di blocco tra stazione e corso Carlo Alberto Multe e segnalazioni per droga

Continuano i controlli della Polizia di Stato nel quartiere Piano di Ancona, con posti di blocco tra la stazione e corso Carlo Alberto. Le operazioni, disposte dal Questore Capocasa e dal Prefetto Valiante, mirano a garantire la sicurezza pubblica attraverso verifiche, sanzioni e segnalazioni relative a droga e altri fenomeni illeciti.

ANCONA - Proseguono i controlli settimanali della Polizia di Stato, disposti dal Questore Capocasa d'intesta con il Prefetto Valiante, nel quartiere Piano. Il servizio svolto da parte dei poliziotti della Questura di Ancona, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche di.

