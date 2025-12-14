Poker di gol il Forlì risale Carpi ko vittoria preziosa
Il Forlì si impone con un poker di gol, risalendo in classifica e conquistando una vittoria preziosa contro il Carpi. La partita, ricca di emozioni, si conclude con il risultato di 4-2, dimostrando la determinazione della squadra romagnola e segnando un passo importante nel campionato.
FORLÌ 4 CARPI 2 FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti (39’ st Mandrelli), Elia, L. Saporetti, Cavallini; Macrì, Menarini, De Risio (31’ st Franzolini); Coveri (39’ st Spinelli), Petrelli, Farinelli (45’ st Scorza). A disp.: Calvani, Veliaj, Graziani, Valentini, Monaco, Giovannini, Manuzzi, S. Saporetti, Berti, Ripani. All.: Miramari. CARPI (3-5-2-1): Sorzi; Zagnoni (20’ st Forte), Lombardi, Rossini (43’ st Stanzani); Tcheuna (20’ st Verza), Figoli, Rosetti (20’ st Arcopinto), Cecotti; Casarini, Cortesi; Gerbi (23’ st Sall). A disp.: Scacchetti, Perta, Visani, Pietra. All.: Cassani. Arbitro: Maccorin di Pordenone. Sport.quotidiano.net
