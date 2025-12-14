Pogba il centrocampista francese ancora ai box | ecco cosa è successo all’ex Juve dopo il fastidio in Champions League L’infortunio

Paul Pogba, centrocampista francese ex Juventus, rimane fuori dai campi a causa di un infortunio al polpaccio sinistro. Dopo il fastidio accusato durante la Champions League, si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. La sua assenza rappresenta un punto di attenzione per il Monaco e i suoi tifosi.

Pogba, il centrocampista francese del Monaco out per un problema al polpaccio sinistro. Il forfait dopo il fastidio al tendine del ginocchio accusato in Champions League. Brutte notizie per Paul Pogba: il centrocampista del Monaco salterà la prossima partita contro il Marsiglia in Ligue 1 a causa di un infortunio al polpaccio. Il calciatore francese, ex Juventus, non è stato convocato per la sfida contro la squadra di Roberto De Zerbi, un big match importante del campionato. Il forfait arriva a poche settimane dal rientro di Pogba dopo gli anni di squalifica e i mesi necessari per ritrovare la condizione fisica e superare i precedenti acciacchi. Juventusnews24.com Nuovo business per l'ex Juve Pogba: il francese entra nel mondo delle corse dei cammelli - Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus, adesso in forza al Monaco, annuncia via social un nuovo business: il giocatore francese classe 1993 è infatti entrato nel mondo delle corse ... tuttojuve.com

Pogba imprenditore, l’ex Juve entra nel mondo delle corse dei cammelli: "Nuovo capitolo, stessa energia" - E a entrare in questo nuovo mondo è proprio un figlioccio di Max: Paul Pogba, che è da poco rientrato a giocare con il Monaco dop ... tuttosport.com

