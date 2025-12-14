Tadej Pogacar non ha escluso la possibilità di partecipare al Giro d’Italia 2026, lasciando aperta la porta a un’eventuale scelta finale. La UAE Team Emirates-XRG ha annunciato il programma stagionale dei propri atleti, tra cui il campione sloveno, il quale ha commentato le sue prospettive in vista della prossima stagione ciclistica.

© Sport.quotidiano.net - Pogacar non chiude al Giro d’Italia 2026: "Potrei cambiare idea all'ultimo"

Roma, 14 dicembre 2025 - Nelle ultime ore la UAE Team Emirates-XRG ha diramato il programma stagionale dei propri capitani, tra i quali ovviamente spicca Tadej Pogacar, il cui commento non si è fatto attendere. Le dichiarazioni di Pogacar. Partendo dai Grandi Giri e pungolato sull'ipotesi che l'acerrimo rivale Jonas Vingegaard possa saltare il Tour de France 2026 per partecipare al Giro d'Italia 2026, provando così a completare la Tripla Corona, lo sloveno non ha a sua volta chiuso del tutto le porte alla Corsa Rosa, alla quale ufficialmente come capitano dovrà partecipare Joao Almeida. "Non posso dirlo se sto pensando al Giro d'Italia, la mia esperienza mi dice che il mio cervello può decidere qualcosa di diverso all'ultimo minuto, anche in una frazione di secondo, e poi l'intero calendario e il programma collassano. Sport.quotidiano.net

Pogacar non chiude al Giro d’Italia 2026: "Potrei cambiare idea all'ultimo" - A margine della presentazione del programma della UAE Team Emirates- msn.com