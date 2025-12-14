Pobega all’intervallo di Bologna Juve | Partita tosta Ecco quello che dobbiamo fare nella ripresa

Nel primo tempo della sfida tra Bologna e Juventus, Pobega ha commentato la situazione della partita, sottolineando la difficoltà dell’incontro e indicando le strategie da adottare nella ripresa. La partita si prospetta impegnativa per i bianconeri, che dovranno mettere in campo determinazione e attenzione per affrontare al meglio le sfide della seconda frazione.

Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, ha parlato a Dazn durante l'intervallo di Bologna Juve. Queste le sue dichiarazioni: « È una partita tosta, con tanti duelli e tante scelte da fare. Dobbiamo essere il più lucidi possibile sia con la palla sia senza per metterci nelle migliori condizioni ».

