Pizza a casa dei nonni soli I rider? Sindaco e volontari

Ogni giovedì sera, alle 20, il campanello di Grazia, 87 anni, suona puntuale. In un quartiere di Bagno a Ripoli, le consegne di pizza a domicilio rappresentano un gesto di vicinanza e solidarietà, soprattutto per gli anziani soli. Un servizio organizzato da volontari e dal sindaco, che rende più calda e condivisa la sera di chi vive in isolamento.

Bagno a Ripoli (Firenze), 14 dicembre 2025 – Come ogni giovedì sera, puntuale alle 20, il campanello della signora Grazia, 87 anni, suona. È un gruppo di “runner” speciali, con indosso la casacca rossa: sono i volontari della sezione di Bagno a Ripoli della Croce Rossa, ossia Sonia Masoni (responsabile del progetto) coi sedicenni Caterina e Mattia. Portano alla signora, rimasta vedova da qualche mese, un’ottima pizza appena sfornata e donata dal Borgo Saccardi. Ma stavolta alla porta non ci sono solo i volti sorridenti e ormai familiari dei volontari: arrivano anche il sindaco Francesco Pignotti e l’assessore al sociale Sandra Baragli, fattorini per una sera di un’iniziativa che ogni settimana porta le pizze a domicilio a 12 anziani che vivono da soli. Lanazione.it

