‘Più giovani’ con il cioccolato fondente lo studio

Con l'avvicinarsi di Natale e l'assalto ai dolci, uno studio suggerisce che il cioccolato fondente potrebbe offrire benefici, contribuendo a rendere più sopportabili eventuali eccessi durante le festività. Questa scoperta offre un'ulteriore motivazione per gustare con moderazione questa prelibatezza, nota per le sue proprietà benefiche.

(Adnkronos) – Si va verso Natale, con l''assedio' di dolci assortiti. E a ridosso delle feste arriva un'indicazione che potrebbe rendere almeno in parte più sopportabili gli effetti di eventuali stravizi a base di cioccolato fondente. Una ricerca del King's College di Londra evidenzia che la teobromina, un comune composto vegetale derivato dal cacao, potrebbe . Periodicodaily.com

Cioccolato fondente: quale e come scegliere? - Le forme in cui si può gustare il cosiddetto “cibo degli dei” sono svariate: cioccolata calda, torte e biscotti, cioccolatini ... greenme.it

Il mito del cioccolato fondente : come è fatto e quali sono le 5 marche migliori - 1 Da cosa è composto il cioccolato fondente 2 La qualità del cioccolato fondente 3 Proprietà Energetiche del cioccolato fondente 4 Gli effetti benefici del cioccolato fondente sulla sallute mentale 5 ... cronachedellacampania.it

I ragazzi delle scuole hanno l’opportunità di scoprire il fantastico mondo del cioccolato attraverso laboratori creativi e interattivi! Choco School è il laboratorio perfetto per stimolare la curiosità e la creatività dei più giovani, dove imparano tutto sul cacao! Un’esp - facebook.com facebook

#R101FuoriOndaNews: nel cioccolato fondente una sostanza nemica dell'invecchiamento x.com