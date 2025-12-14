Più di mille persone in piazza contro il Cpr | Tolgono la libertà a chi non commette alcun reato

Sabato 13 dicembre 2025, circa millecinquecento persone hanno marciato per le vie di Trento, esprimendo il proprio dissenso contro la proposta di realizzare un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). La manifestazione ha evidenziato le preoccupazioni sulla possibile limitazione delle libertà e sui rischi di ingiustizie legate a questa iniziativa.

Erano circa millecinquecento persone che sabato 13 dicembre 2025 hanno sfilato per le vie di Trento per protestare contro la realizzazione di un CPR (Centro di permanenza per il rimpatrio) a Trento voluta dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Tra questi, circa una sessantina di. Trentotoday.it Trento, più di mille persone in piazza contro i CPR - Un migliaio di persone in piazza Dante in rappresentanza di una cinquantina di associazioni contrarie alla realizzazione di queste strutture in Trentino Alto Adige. rainews.it

