Pisacane su Palestra | Ha tenuto bene Lookman E vi dico cosa deve fare 

Nel suo commento, Pisacane analizza la prestazione di Palestra, evidenziando come abbia gestito bene Lookman. Il tecnico del Cagliari offre anche suggerimenti su cosa può migliorare per ottimizzare ulteriormente le prestazioni del giocatore. Un approfondimento sulle valutazioni e le strategie del club in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 Il tecnico del Cagliari Pisacane ha parlato di Palestra, che secondo lui ha tenuto bene Lookman. Poi un consiglio per il giovane talento italiano. Il tecnico del Cagliari Pisacane ha parlato della prestazione di Palestra nella sfida con l’Atalanta. Poi gli ha dato anche un consiglio per la sua carriera. LA PROVA DI PALESTRA – « Palestra ha tenuto bene Lookman, Zappa nel primo tempo faceva di tutto per tenerlo, ma spesso si trovava staccato da lui. Nel secondo questo è cambiato, nei duelli Palestra l’ha tenuto molto bene » SUL FUTURO DI PALESTRA – « Se parliamo come generazioni dico che, pensando alla mia, è meglio che non senta le voci, la nuova invece vive di stimoli e applausi. Internews24.com

Pisacane nel post partita: «Palestra ha tenuto bene Lookman. Stiamo crescendo» - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match della 15a giornata contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. cagliarinews24.com