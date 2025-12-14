Pisa Juventus Under 16 1-2 continua il ruolino di marcia perfetto di Gridel | Pipitò e Tufaro ribaltano il match Il recap

La sfida tra Pisa e Juventus Under 16 si conclude con un 1-2 in favore dei bianconeri, proseguendo il percorso positivo di Gridel. Dopo essere stati in svantaggio nel primo tempo, Pipitò e Tufaro hanno ribaltato il risultato, consolidando il cammino dei classe 2010.

di Fabio Zaccaria Pisa Juventus Under 16 1-2, altri 3 punti per i classe 2010: sotto nel primo tempo e poi la rimonta nel segno dei mancini. Il recap del match della dodicesima giornata. La Juventus Under 16 non smette di stupire, la squadra di mister Gridel, dopo aver battuto 2-0 il Cesena, ha centrato la dodicesima vittoria in 12 gare disputate. Una trasferta ostica in terra toscana, da cui però i classe 2010 sono tornati con altri 3 punti confermando lo straordinario momento di forma. Ecco di seguito il recap del match. I bianconeri hanno interrotto la loro imbattibilità, dopo appena 5 minuti infatti il Pisa è passato in vantaggio e con il risultato di 1-0 per i toscani si è anche conclusa la prima frazione.

