Piombino fa valere precisione al tiro e fisicità | espugnato il PalaCosta

La Solbat Golfo Piombino conquista una vittoria importante sul campo di Ravenna, con un punteggio di 67-86. La squadra ha dimostrato precisione al tiro e grande fisicità, superando le difficoltà iniziali e portando a casa un risultato positivo in un match combattuto.

La Solbat Golfo Piombino espugna Ravenna, aggiudicandosi la vittoria con il punteggio di 67-86. "È stata una partita difficile da subito, abbiamo fatto un brutto primo quarto - afferma Rolandas Jakstas -. Non siamo stati bravi in difesa e quando concedi 47 punti nel primo tempo diventa difficile.

