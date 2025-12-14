Pio e Amedeo hanno girato un gran film

Pio e Amedeo conquistano il pubblico con il loro nuovo film, che ha riscosso un enorme successo al botteghino. Dopo appena due settimane, ha superato i sei milioni di incasso, stabilendo un record di presenze e risultati senza precedenti al suo debutto. Un traguardo che conferma il forte affetto degli spettatori e la popolarità dei due comici.

Più di sei milioni d'incasso dopo poco più di due settimane. Record assoluto di presenze e box office all'esordio. Per Pio e Amedeo è decisamente l'ora del successo. Oi vita mia non è solo un ritornello popolarissimo. Per la coppia di comici, già premiati dalla critica per il loro nuovo ruolo da registi e autori oltre che protagonisti, il refrain de O surdato 'nnammutato che dà il titolo al loro nuovo film corrisponde di giorno in giorno sempre più a una vera e propria marcia trionfale. Uscito il 27 novembre, accompagnato dall'hype sulla prova attoriale di uno straordinario Lino Banfi, Oi vita mia è partito subito a gran velocità divenendo (con 2,1 milioni di euro raccolti nel primo fine settimana di sala) il miglior incasso italiano all'esordio nel 2025.

Oi vita mia (2025) - Trailer ufficiale

