Pietro Andrea Cappella detenuto ingiustamente | lo Stato lo risarcisce

Pietro Andrea Cappella, ingiustamente detenuto nell’ambito dell’inchiesta Assopigliatutto, ha ottenuto un risarcimento dallo Stato. La sentenza riconosce l’errore giudiziario e garantisce a Cappella il giusto risarcimento per il periodo di detenzione ingiustificata.

Pietro Andrea Cappella fu ingiustamente detenuto nell’ambito dell’inchiesta Assopigliatutto, lo Stato condannato a risarcirlo con 3.500 euro a titolo di riparazione.A sentenziarlo la Corte di Appello di Napoli, con il collegio specializzato per la riparazione dell'ingiusta detenzione, composta. Casertanews.it

