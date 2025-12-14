Pier Silvio Berlusconi esprime grande orgoglio per il talento del suo giovane figlio Lorenzo, promessa nel mondo del pugilato. Il quindicenne, figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, ha recentemente debuttato con successo nella federazione italiana, lasciando intravedere un brillante futuro nel settore.

© Ildifforme.it - Pier Silvio Berlusconi orgoglioso di suo figlio Lorenzo: promessa del pugilato

Lorenzo, il figlio 15enne di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, è una promessa del pugilato. Oggi ha debuttato con la federazione italiana, ottenendo un'importante vittoria. Ildifforme.it

C'è un Berlusconi che vince nel pugilato: è Lorenzo Mattia, figlio 15enne di Pier Silvio e Silvia Toffanin - Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin vince al debutto in un match organizzato dalla FederPugilato. sport.virgilio.it