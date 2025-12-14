Pier Silvio Berlusconi orgoglioso di suo figlio Lorenzo | promessa del pugilato

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pier Silvio Berlusconi esprime grande orgoglio per il talento del suo giovane figlio Lorenzo, promessa nel mondo del pugilato. Il quindicenne, figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, ha recentemente debuttato con successo nella federazione italiana, lasciando intravedere un brillante futuro nel settore.

