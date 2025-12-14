Ambientato nell'Irlanda degli anni ’80, questo dramma intimista esplora le sfide quotidiane di Bill Furlong, commerciante di carbone in una piccola cittadina di New Ross. Attraverso una narrazione delicata, il racconto mette in luce le piccole grandi difficoltà di un uomo comune alle prese con un periodo di cambiamenti sociali e personali.

Piccole cose come queste: un dramma intimista nell'Irlanda degli anni '80 – Recensione

Irlanda, inverno del 1985. Bill Furlong è un commerciante di carbone nella piccola cittadina di New Ross. Padre devoto di cinque figlie, marito fedele alla moglie Eileen, è un membro rispettato della comunità. Il protagonista di Piccole cose come queste conduce un’esistenza apparentemente tranquilla, costruita per distanziarsi dalla vergogna delle proprie origini: figlio illegittimo di una madre nubile, cresciuto solo grazie alla generosità di Mrs. Wilson, ricca proprietaria terriera che aveva offerto lavoro e dignità a sua madre quando tutti gli altri le avevano voltato le spalle. Quei ricordi d’infanzia, mostrati attraverso diversi flashback frammentari, riaffiorano costantemente nella coscienza di Bill. Superguidatv.it

