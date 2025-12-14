Piantedosi assicura | Migranti espulsi in soli 28 giorni I nuovi regolamenti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che i migranti espulsi potranno essere rimpatriati entro 28 giorni, in conformità con i nuovi regolamenti europei. Durante l’evento di Atreju, ha illustrato le recenti modifiche normative volte a velocizzare le procedure di espulsione e a rafforzare le misure di sicurezza e controllo sull’immigrazione.

Le novità sui regolamenti europei in materia di immigrazione sono state al centro dell'intervento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ad Atreju. L'obiettivo è rendere le procedure di accoglienza e controllo più rapide ed efficaci. «Negli anni il controllo dei confini è diventato secondario, uno prima deve dare accoglienza e poi con procedure complicatissime deve decidere se può restare, la svolta è arrivata con i nuovi regolamenti: noi ci candidiamo a fare in 28 giorni, in un mese, quello che statisticamente avviene dopo anni», ha spiegato il titolare del Viminale. Secondo Piantedosi, il nuovo impianto normativo non riduce le garanzie per chi richiede asilo, ma mira a rafforzare l'organizzazione delle verifiche affidate alle commissioni territoriali, già costituite e strutturate, con la partecipazione di organismi per la tutela dei diritti umani. Iltempo.it Piantedosi assicura: "Migranti espulsi in soli 28 giorni". I nuovi regolamenti - Le novità sui regolamenti europei in materia di immigrazione sono state al centro dell’intervento del ministro dell’Interno ... iltempo.it

Piantedosi: “Sui migranti l’UE ci sta dando ragione”/ “Albania? Precursore dei futuri ‘return hubs’ europei” - Il ministro Piantedosi è tornato a parlare di migranti: le scelte europee starebbero premiando i modelli proposti dall'Italia, tra Albania e Piano Mattei In occasione del suo recente viaggio tra la ... ilsussidiario.net

++ Il ministro: "Imam espulso per le sue frequentazioni" ++ Un intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiarisce la posizione del governo sull’imam torinese Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione. Il ministro, parlando ad Atreju, - facebook.com facebook

© Iltempo.it - Piantedosi assicura: "Migranti espulsi in soli 28 giorni". I nuovi regolamenti

Roma, in fila per giorni davanti all'ufficio immigrazione per un documento

Video Roma, in fila per giorni davanti all'ufficio immigrazione per un documento Video Roma, in fila per giorni davanti all'ufficio immigrazione per un documento