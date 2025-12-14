Piantedosi arriva il pugno duro | Soltanto 28 giorni per i rimpatri

Il ministro Piantedosi annuncia una stretta sui rimpatri, con un nuovo termine di 28 giorni per le procedure di espulsione. Le modifiche alle normative sui paesi di origine sicura puntano a accelerare i tempi, riducendo significativamente i tempi attuali, che spesso si protraggono per anni. Un intervento che mira a rendere più efficace il sistema di gestione dei flussi migratori.

"Con questi regolamenti che modificano le norme sui rimpatri e sui paesi di origine sicura ci candidiamo a fare in 28 giorni, un mese, quello che oggi statisticamente avviene in anni. Già solo questo rende incomprensibile l'opposizione pregiudiziale di chi è contrario. Non mettiamo in discussione i canoni fondamentali del diritto di asilo, ma diciamo che è opportuno che queste cose vengano verificate in tempi opportuni affinché le persone non usino lo strumento nobile del diritto di asilo per fare ingresso in maniera strumentale nei territori europei per poi confondersi e disperdersi". È da questa affermazione, pronunciata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dal palco della Festa di Atreju, che prende forma quella che potrebbe essere una vera e propria svolta nella gestione dei richiedenti asilo. Ilgiornale.it

