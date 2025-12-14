Pianificavano di lanciare un' auto sulla folla | attacco islamista a un mercatino di Natale sventato in Baviera
La polizia tedesca ha smantellato un piano terroristico in Baviera, arrestando cinque sospetti accusati di aver pianificato di lanciare un'auto sulla folla di un mercatino di Natale nel distretto di Dingolfing-Landau. L'operazione ha evitato una possibile tragedia, evidenziando l'importanza di misure di sicurezza rafforzate in occasioni pubbliche.
Cinque sospetti sono stati arrestati dalla polizia tedesca con l'accusa di aver pianificato un attacco terroristico in un mercatino di Natale nel sud della Baviera, nel distretto di Dingolfing-Landau, "utilizzando un veicolo per uccidere o ferire il maggior numero possibile di persone", hanno. Today.it
