Phasmophobia è in arrivo anche su Nintendo Switch 2

Kinetic Games ha annunciato che Phasmophobia sarà disponibile su Nintendo Switch 2, confermando l’arrivo del gioco horror sulla nuova console di Nintendo nel 2026. La notizia è stata svelata durante i The Game Awards 2025, ampliando così l’esperienza di gioco su una piattaforma portatile e innovativa.

Lanciato in Accesso Anticipato nel 2020, Phasmophobia è un gioco horror cooperativo in cui i giocatori sono sfidati a indagare su infestazioni in una varietà di luoghi inquietanti. Su Nintendo Switch 2, gruppi composti da un massimo di quattro cacciatori di fantasmi possono unirsi online per iniziare le loro esplorazioni paranormali attraverso le 14 mappe del gioco, inclusa la novità di quest'anno, Nell's Diner.