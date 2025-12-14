L'articolo esplora l'ammirazione di Falcomatà per le Pgs, un'associazione che promuove lo sport come strumento di crescita e formazione. La sua riconoscenza nasce dalla capacità delle Pgs di trasmettere valori universali attraverso un linguaggio educativo autentico, rivolto a creare cittadini onesti e buoni cristiani, sottolineando l'importanza dello sport come scuola di vita.

© Reggiotoday.it - Pgs, l'ammirazione di Falcomatà: "Sperimentate il linguaggio dello sport come scuola di vita"

“Ho sempre provato ammirazione per il variegato mondo delle Pgs, perché conservate lo spirito autentico dell’impegno rivolto ai ragazzi, attraverso lo sport e attraverso una pedagogia rivolta a creare buoni cristiani e onesti cittadini; ma soprattutto perché sperimentate il linguaggio universale. Reggiotoday.it