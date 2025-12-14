Pescara-Frosinone 1-2 la capolista non perdona Le pagelle

Il Frosinone conquista anche Pescara, battendo 2-1 e mantenendo la testa della classifica. Gli ospiti, sotto di un gol all'inizio, reagiscono con determinazione, grazie alle reti di Koutsoupias e un gol spettacolare di Oyono. Una vittoria importante che conferma il momento positivo dei giallazzurri nel campionato.

Altra vittoria e altri tre punti per il Frosinone, che espugna anche lo stadio Adriatico di Pescara. In Abruzzo finisce 2-1 per i giallazzurri, capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale grazie ai gol di Koutsoupias e a un vero capolavoro balistico di Anthony Oyono. La squadra di Alvini si gode. Frosinonetoday.it

