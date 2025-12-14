Pesaro ben ritrovata vittoria | la Vuelle batte Cento

La Vuelle Pesaro conquista una vittoria importante contro Cento, con il punteggio di 80-66. Sebbene il risultato possa sembrare equilibrato, la partita si è decisa nell'ultimo quarto, quando Pesaro ha preso il controllo del gioco. Una vittoria che rafforza la posizione della squadra in classifica e dimostra il carattere dei biancorossi.

Pesaro, 14 dicembre 2025 – Il risultato inganna ( 80 a 66 ) perché la partita è andata in discesa per Pesaro soprattutto nell'ultimo quarto. Anche perché nei precedenti 30 minuti di gioco la formazione di Leka ha sempre dovuto inseguire la squadra emiliana. Che ha messo in campo l'uomo che ha messo in crisi tutto l'impianto della Vuelle che non poteva contare, in difesa, su Bucarelli fermato per un risentimento ad un polpaccio. L'uomo kriptonite per i biancorossi pesaresi è stata l'ala grande di Cento, Davis. Nessuno è riuscito a mettergli il bavaglio anche se nel finale la sua performance è andata un po' scemando e da lì il divario molto ampio del punteggio finale. Sport.quotidiano.net

