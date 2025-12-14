Perugia nottata difficile in via Pozzo Campana | caos ambulanze e carabinieri

Nottata complicata a Perugia, in via Pozzo Campana, con episodi di caos e disagio legati alla movida. Residenti segnalano situazioni di disturbo e interventi delle forze dell'ordine. La notte si è caratterizzata per presenza di ambulanze e carabinieri, evidenziando una situazione critica nella zona.

Nottata difficile dalle parti di via Pozzo Campana a Perugia. I residenti della zona raccontano di un sabato con movida particolarmente molesta. Schiamazzi fino a tarda notte da parte di un gruppo di giovanissimi, vomito per strada, campanelli vandalizzati. E poi l'intervento dei carabinieri e.