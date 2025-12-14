Perdita idrica importante e disservizi in centro | chiuso il serbatoio Trabocchetto

A causa di una significativa perdita idrica all’incrocio di via Bari, il serbatoio Trabocchetto è stato temporaneamente chiuso. La situazione ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua nel centro città, rendendo necessario intervenire rapidamente per ripristinare il servizio e limitare i danni.

Per una perdita importante all’incrocio di via Bari, si è reso necessario chiudere l’erogazione del servizio in centro. Lo rende noto Sorical sul sito ufficiale che, inoltre, comunica all'utenza la riapertura a fine lavori. Reggiotoday.it

