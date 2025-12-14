Perdita idrica importante e disservizi in centro | chiuso il serbatoio Trabocchetto

A causa di una significativa perdita idrica all’incrocio di via Bari, il serbatoio Trabocchetto è stato temporaneamente chiuso. La situazione ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua nel centro città, rendendo necessario intervenire rapidamente per ripristinare il servizio e limitare i danni.

© Reggiotoday.it - Perdita idrica importante e disservizi in centro: chiuso il serbatoio Trabocchetto Per una perdita importante all’incrocio di via Bari, si è reso necessario chiudere l’erogazione del servizio in centro. Lo rende noto Sorical sul sito ufficiale che, inoltre, comunica all'utenza la riapertura a fine lavori. Reggiotoday.it Cagliari, perdita a Ponte Vittorio: disservizi idrici a Sant’Elia e San Bartolomeo - Gli eventuali disservizi potrebbero essere causati dall'intervento dei tecnici Abbanoa impegnati nell'individuazione di una dispersione localizzata nei pressi di Ponte Vittorio e nella successiva ... unionesarda.it Pozzuoli, perdita idrica in via Fasano: riparata - «Per un importante perdita idrica è stato necessario intervenire urgentemente a via Fasano dove la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto che va dalla rotonda all'uscita del ... ilmattino.it Causa l'esecuzione di lavori di somma urgenza per la riparazione di una perdita idrica sulla condotta di distribuzione ubicata in via Famiglia Bove, Ausino comunica la sospensione dell’erogazione idrica il giorno giovedì 28 novembre, dalle ore 10 fino ad ultim - facebook.com facebook #Tonara, è in corso la riparazione di una perdita idrica causata dal danneggiamento della condotta da parte della ditta che sta eseguendo la posa della fibra ottica in via Gallura. Erogazione sospesa nell’intero abitato dalle 11.30 alle 17.30 circa. x.com

Perdite di acqua - come capire se abbiamo una perdita di acqua. Cosa fare se cè una perdita d'acqua