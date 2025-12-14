Perde la vita a Meana di Susa il cane tenta di salvarlo e veglia il corpo fino a morire di fame

Una tragedia silenziosa si è consumata nella Val di Susa, dove un uomo è deceduto e il suo cane, nel tentativo di salvarlo, ha vegliato il suo corpo fino a morire di fame. Un evento che mette in luce il legame profondo tra animale e uomo, lontano dai riflettori dei media e immerso nel silenzio della natura.

Una tragedia silenziosa nella Val di Susa. Ci sono morti che irrompono nella cronaca con sirene e lampeggianti, e poi ce ne sono altri che non disturbano nessuno. Restano chiusi dentro una casa, lontano da tutto, mentre il mondo continua a scorrere. A Meana di Susa, piccolo comune della Val di Susa, si è consumata una tragedia di questo secondo tipo. Anzi, due tragedie. In un'abitazione lungo la provinciale 172, la strada che sale verso il Colle delle Finestre, un uomo di 51 anni è stato trovato morto insieme al suo cane. Nessuno li ha sentiti. Nessuno li ha visti. Nessuno è arrivato in tempo. Il malore improvviso e la morte dell'uomo.