Perché questa nota meta turistica è stata soprannominata il giardino d’Europa

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sapete che esiste una cittadina soprannominata il "giardino d'Europa"? Ecco dove si trova e per quale motivo si è guadagnata questa definizione. Fanpage.it

Divieto di balneazione! Mare vietato in una nota località turistica: c’è un batterio pericoloso - Dalle analisi emerge la presenza di un pericolo batterio nelle acque di questa nota meta turistica. diregiovani.it

Immagine generica