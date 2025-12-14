Perchè questa mattina polizia e il 118 erano in via Saragozza

Questa mattina, alle prime ore del giorno, via Saragozza è stata teatro di un intervento congiunto di forze dell'ordine e sanitari. Polizia, 118 e il pubblico ministero di turno sono intervenuti poco dopo le 8, in una zona che si è rapidamente popolata di curiosi e testimoni di quanto accaduto.

Le volanti, i sanitari e il pubblico ministero di turno sono intervenuti poco dopo le 8 di oggi, 14 dicembre, in via Saragozza. Lì, il personale del 118 ha constatato il decesso di una donna di circa 70 anni. Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayLe successive indagini hanno evidenziato che. Bolognatoday.it Perché questa mattina Napoli si è svegliata avvolta dalla nebbia ? - facebook.com facebook © Bolognatoday.it - Perchè questa mattina polizia e il 118 erano in via Saragozza