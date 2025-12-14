Perché oggi Love Actually è così controverso e forse non si rifarebbe più

Love Actually, uscito nel 2003, ha conquistato il pubblico come classico natalizio, ma nel tempo ha suscitato anche numerose controversie. Le sue scelte narrative e rappresentazioni sono state oggetto di discussione, portando a riflessioni sul suo impatto culturale e sulla percezione odierna di un film che, forse, non verrebbe più realizzato nello stesso modo.

Uscito nel 2003, Love Actually è diventato nel corso degli anni molto più di una semplice commedia romantica natalizia. Per milioni di spettatori è un rituale, un film da rivedere ogni dicembre, un concentrato di emozioni familiari, canzoni iconiche e storie d’amore intrecciate che sembrano parlare a chiunque. Il suo successo non è mai davvero diminuito: anzi, il film continua a essere trasmesso, citato e celebrato come uno dei simboli cinematografici del Natale. Eppure, proprio questa sua presenza costante nell’immaginario collettivo ha portato a una rilettura più critica. Negli ultimi anni Love Actually è diventato uno dei film più discussi sui social, nei media e tra gli spettatori più giovani, spesso citato come esempio di rom-com che “non ha invecchiato bene”. Cinemaserietv.it

