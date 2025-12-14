Perché la Gen Z si affida agli influencer e perché è un problema di sicurezza La riflessione di Pigozzi

La Generazione Z si rivolge sempre più agli influencer per orientare le proprie scelte, ma questa tendenza solleva importanti questioni di sicurezza. Analizzando i dati nascosti nel recente rapporto del Pew Research Center, Pigozzi evidenzia rischi e criticità che richiedono attenzione da parte di istituzioni e genitori.

C’è un dato, nascosto tra le pieghe dell’ultimo rapporto del Pew Research Center, che dovrebbe far suonare un allarme rosso in ogni cancelleria occidentale. Non riguarda l’economia, né la demografia classica, ma riguarda l’epistemologia della fiducia, ovvero il modo in cui le future classi dirigenti decidono cosa è vero e cosa non lo è. Per la prima volta nella storia recente, la fiducia che i giovani adulti (under 30) ripongono nelle informazioni trovate sui social media ha statisticamente pareggiato quella verso le testate giornalistiche nazionali: 50% contro 51%. Non esiste più alcun dislivello di autorità: per un ventenne di oggi, il di TikTok ha la stessa dignità epistemica di una redazione con cent’anni di storia. Formiche.net

