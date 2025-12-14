Perché il Tatarellum ha funzionato ed è attuale Parla Tatarella

Il Tatarellum, legge elettorale ideata da Giorgio Tatarella, ha lasciato un'impronta significativa nel panorama politico italiano. Dopo oltre trent’anni, il suo modello continua a riemergere nel dibattito pubblico, simbolo di tentativi di garantire stabilità e governabilità in un sistema complesso e in continua evoluzione. Questo articolo analizza le ragioni del suo successo e della sua attualità.

Trent'anni dopo, il "Tatarellum" continua a tornare nel dibattito politico ogni volta che l'Italia prova a interrogarsi su stabilità e governabilità. Nato in uno dei passaggi più turbolenti della storia repubblicana, il sistema elettorale regionale del 1995 ha rappresentato una sintesi rara tra mediazione politica e ingegneria istituzionale. Alla vigilia del convegno promosso dalla Fondazione Tatarella al Senato (martedì 16, al quale prenderanno parte, tra gli altri, anche Luciano Violante, Alberto Balboni, Ignazio La Russa e Carlo Calenda ), ne parliamo con Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione, per capire perché quella legge – figlia dell'urgenza e del compromesso – resta ancora oggi un punto di riferimento.

Le proposte commissionate agli uffici parlamentari fanno penare FdI: l'attuale darebbe un pareggio, il Tatarellum è già stato bocciato dalla Consulta, e quello escogitato adesso prevede un premio già valutato come incostituzionale