Perché il Tatarellum ha funzionato ed è attuale Parla Tatarella

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tatarellum, legge elettorale ideata da Giorgio Tatarella, ha lasciato un'impronta significativa nel panorama politico italiano. Dopo oltre trent’anni, il suo modello continua a riemergere nel dibattito pubblico, simbolo di tentativi di garantire stabilità e governabilità in un sistema complesso e in continua evoluzione. Questo articolo analizza le ragioni del suo successo e della sua attualità.

Trent’anni dopo, il “Tatarellum” continua a tornare nel dibattito politico ogni volta che l’Italia prova a interrogarsi su stabilità e governabilità. Nato in uno dei passaggi più turbolenti della storia repubblicana, il sistema elettorale regionale del 1995 ha rappresentato una sintesi rara tra mediazione politica e ingegneria istituzionale. Alla vigilia del convegno promosso dalla Fondazione Tatarella al Senato (martedì 16, al quale prenderanno parte, tra gli altri, anche Luciano Violante, Alberto Balboni, Ignazio La Russa e Carlo Calenda ), ne parliamo con Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione, per capire perché quella legge – figlia dell’urgenza e del compromesso – resta ancora oggi un punto di riferimento. Formiche.net

perch233 il tatarellum ha funzionato ed 232 attuale parla tatarella

© Formiche.net - Perché il Tatarellum ha funzionato (ed è attuale). Parla Tatarella