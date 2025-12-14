Perché il CEO di Lululemon lascia l’azienda?

Lululemon annuncia l'uscita del CEO Calvin McDonald, in concomitanza con la chiusura del terzo trimestre. La decisione rappresenta una svolta importante per il brand, che si prepara a ridefinire la propria leadership e strategia futura. Ecco cosa c'è da sapere sui motivi e le implicazioni di questa novità.

Novità in casa Lululemon. Il brand ha infatti appena chiuso il terzo trimestre e, contemporaneamente, ha anche annunciato l’uscita del suo CEO, Calvin McDonald. Il manager lascerà il posto a partire dal primo gennaio 2026. McDonald era alla guida dell’azienda di sportswear canadese da ormai sette anni: al sto posto subentrerà Marti Morfitt, presidente del consiglio di amministrazione, che assumerà con effetto immediato il ruolo ampliato di presidente esecutivo. Lululemon saluta il CEO McDonald dopo 7 anni. La nomina di Morfitt con effetto immediato vuole garantire la continuità nell’attuazione della strategia di crescita a breve e lungo termine durante la transizione della leadership. Metropolitanmagazine.it

