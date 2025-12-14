Perché Crezzini ha annullato il gol di Pulisic sul contatto tra Loftus-Cheek e Candè e il VAR ha taciuto

L'arbitraggio di Crezzini durante Milan-Sassuolo ha suscitato numerose polemiche, in particolare per la decisione di annullare il gol di Pulisic e il mancato intervento del VAR. Le scelte dell'arbitro sono state giudicate insoddisfacenti da molti, sollevando dubbi sulla gestione della partita e sulla sua imparzialità.

Decisamente insufficiente la prestazione dell'arbitro Crezzini in Milan-Sassuolo, colpevole di alcune scelte che hanno scontentato tutti. In occasione del gol annullato da Pulisic ha ravvisato un fallo di Loftus-Cheek inficiando l'intervento del VAR. Sul tocco di Pavlovic a Cheddira è il VAR a non richiamarlo al monitor.