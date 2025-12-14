Per Netanyahu è ebreo ma i media lo identificano come musulmano | chi è Ahmed al Ahmed l’eroe di Sydney

In seguito all’attentato di Sydney, si è acceso un dibattito sull’identità di Ahmed al Ahmed, definito l’«eroe di Bondi Beach». Mentre i media lo identificano come musulmano, alcune fonti suggeriscono altre interpretazioni. La vicenda ha scatenato discussioni sulla rappresentazione e l’immagine di questa figura, simbolo di coraggio e solidarietà in un momento di crisi.

Mentre da tutto il mondo si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza per l' attentato di Sydney, in Australia è cominciata una disputa sull'identità del cosiddetto «eroe di Bondi Beach». In un video diffuso sui social, si vede un uomo in maglietta bianca disarmare uno dei due attentatori a mani nude. Un gesto estremamente coraggioso, che gli è valso una pioggia di messaggi di affetto. Chi è l'eroe di Sidney?. Secondo Ynet, l'uomo in questione è Ahmed al Ahmed, un 43enne padre di due figli che lavora come proprietario di un negozio in città. Alcuni filmati lo mostrano mentre si nasconde dietro le auto, poi si avvicina al terrorista e lo attacca alle spalle.