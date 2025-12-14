Per le bonifiche di Taranto anche le immagini dallo spazio Accordo

L'accordo tra Taranto e il settore spaziale rappresenta una svolta significativa per le bonifiche ambientali. L'impiego di tecnologie satellitari si integra come strumento strategico per monitorare, valutare e tutelare il territorio, promuovendo una rinascita sostenibile e innovativa delle aree più vulnerabili del Paese.

Di seguito il comunicato: "Un accordo quadro che segna una svolta per il futuro di Taranto: la tecnologia spaziale diventa alleata strategica nella tutela dell'ambiente e nella rinascita dei territori più fragili del Paese". Così l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, a margine della presentazione, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del nuovo Accordo Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e i Commissari straordinari per le bonifiche dei siti contaminati, tra cui il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti a Taranto, prof.

