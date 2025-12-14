Per chi ha intolleranze le feste dal punto di vista strettamente alimentare sono un doppio sacrificio

Le festività natalizie rappresentano un momento di gioia ma anche di sfide per chi ha intolleranze alimentari. Tra dolci, pranzi e cenoni, mantenere un equilibrio diventa difficile, soprattutto considerando l'impatto sul livello di zuccheri nel sangue. Questo articolo esplora come affrontare le feste in modo consapevole, rispettando le restrizioni e senza rinunciare al piacere di condividere momenti speciali.

A rriva Natale e il nostro indice glicemico s'impenna. Per quante diete avremo fatto per prepararci alle abbuffate, niente ci toglierà il senso di colpa che ci coglie abusando di alimenti straproibiti. Ricette d'inverno: 5 idee d'ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Biscotti di Natale: 6 ricette + 1 per fare festa Per chi, come me, vive da anni le privazioni derivanti da qualche intolleranza, lo stato d'animo però è diverso. Per noi le feste, dal punto di vista strettamente alimentare, sono un doppio sacrificio: tutto quello che ci è vietato ordinariamente, quando arrivano le feste trabocca da ogni angolo visivo.

