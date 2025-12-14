Per chi ha intolleranze le feste dal punto di vista strettamente alimentare sono un doppio sacrificio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le festività natalizie rappresentano un momento di gioia ma anche di sfide per chi ha intolleranze alimentari. Tra dolci, pranzi e cenoni, mantenere un equilibrio diventa difficile, soprattutto considerando l'impatto sul livello di zuccheri nel sangue. Questo articolo esplora come affrontare le feste in modo consapevole, rispettando le restrizioni e senza rinunciare al piacere di condividere momenti speciali.

A rriva Natale e il nostro indice glicemico s’impenna. Per quante diete avremo fatto per prepararci alle abbuffate, niente ci toglierà il senso di colpa che ci coglie abusando di alimenti straproibiti. Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Biscotti di Natale: 6 ricette + 1 per fare festa Per chi, come me, vive da anni le privazioni derivanti da qualche intolleranza, lo stato d’animo però è diverso. Per noi le feste, dal punto di vista strettamente alimentare, sono un doppio sacrificio: tutto quello che ci è vietato ordinariamente, quando arrivano le feste trabocca da ogni angolo visivo. Iodonna.it

per chi ha intolleranze le feste dal punto di vista strettamente alimentare sono un doppio sacrificio

© Iodonna.it - Per chi ha intolleranze, le feste, dal punto di vista strettamente alimentare, sono un doppio sacrificio

IMBARAZZI - QUANDO LA MAMMA TI RIMPROVERAVA ALLA GUIDA

Video IMBARAZZI - QUANDO LA MAMMA TI RIMPROVERAVA ALLA GUIDA