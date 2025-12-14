Pd Schlein sfida Meloni | Ad Atreju cabaret E a Conte | Alternativa è nei fatti

Durante l'assemblea del Pd, Elly Schlein ha presentato una relazione approvata con ampio consenso, sfidando pubblicamente Meloni e rilanciando la proposta di un'alternativa concreta a Conte. La discussione si è concentrata sulle strategie politiche del partito, con Schlein che ha evidenziato l'importanza di agire nei fatti per differenziarsi e consolidare la propria posizione.

© Firenzepost.it - Pd, Schlein sfida Meloni: “Ad Atreju cabaret”. E a Conte: “Alternativa è nei fatti” Alla fine l'assemblea del Pd vota a stragrande maggioranza la relazione della segretaria, Elly Schlein: con 225 voti a favori e 36 astenuti. La segretaria Pd riunisce l'assemblea nazionale del partito all'auditorium Antonianum; a pochi chilometri di distanza, a Castel Sant'Angelo, la premier chiude Atreju L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it SCHLEIN sfida MELONI: Vada al supermercato, gli italiani scelgono cosa non comprare Schlein dall’assemblea Pd: “L’alternativa cresce nei fatti”. E sfida Meloni: “La partita delle politiche è apertissima” - La leader dem punta alle politiche e accusa Meloni: "Pensa a premierato e legge elettorale mentre famiglie non riescono a fare la spesa" ... ilfattoquotidiano.it

Schlein: “E’ Meloni che fugge dal confronto, ora ascolto del Paese e unità verso il 2027” - La segretaria del Pd accusa la premier di evitare il Parlamento, poi punta su sanità, salari, fisco e celebra l’ingresso di Bonaccini ... tg.la7.it

Schlein sfida Meloni: "Esca da Palazzo, priorità italiani carovita e sanità" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Schlein sfida Meloni: “Esca da Palazzo, priorità italiani carovita e sanità” x.com