Pd Schlein | finito tempo dei litigi sono la segretaria di tutti

Roma, 14 dic. (askanews) – “E’ finito il tempo delle divisioni costanti e dei litigi. La maggioranza oggi è ben più larga ma io continuerò a essere sempre la segretaria di tutte e di tutti, la segretaria di tutto il partito”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all’assemblea del partito. “Ricordiamoci dove eravamo – ha sottolineato – c’è chi scommetteva sulla fine del Pd, su una scissione”. Ora invece “siamo la prima forza dell’opposizione. Non solo il partito non è morto ma è stato più unito e compatto che mai. Ringrazio di questo il presidente del partito Bonaccini perché l’unità non si fa da soli”. Ildenaro.it

Pd, Schlein: è finito tempo dei litigi, sono la segretaria di tutti - “Il nostro sano pluralismo lo dobbiamo mettere al servizio dell’obiettivo collettivo, altrimenti diventa cacofonico” ... askanews.it