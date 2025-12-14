Pd Schlein duella da sola con Meloni e si blinda per il 2027

Una domenica di scontri politici tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il premier Giorgia Meloni. Tra assemblee e eventi, Schlein si prepara a rafforzare la propria posizione in vista delle sfide future, puntando al 2027. Un duello che mette in evidenza le tensioni e le strategie dei due protagonisti della scena politica italiana.

Una domenica di duello: Schlein contro Meloni. La segretaria all’assemblea Pd, la premier alla chiusura di Atreju, la festa da lei stessa fondata oltre vent’anni fa, quando guidava i giovani . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it Pd, Bonaccini si schiera con Schlein. La segretaria non ha rivali. Epurati i riformisti (nomi). Cresce l'ipotesi scissione - Grandi manovre all'interno del Partito Democratico in vista dell'assemblea nazionale di domenica 14 dicembre. affaritaliani.it

Pd, Schlein intoccabile. Ma se vince il SI' sulla riforma della giustizia di Meloni congresso anticipato. E per i riformisti... - Decisivo il referendum confermativo sulla riforma della giustizia per il futuro del Pd e per la candidatura a premier del Centrosinistra Al momento Elly Schlein non ha rivali. affaritaliani.it

Su Atreju penso che Conte abbia sbagliato e che Schlein avesse ragione a voler fare il “duello” con Meloni. Detto questo, onestamente ritengo che, allo stato attuale, nessuno dei due sia in grado di battere Meloni alle prossime elezioni politiche. - facebook.com facebook

#SkyInsider Il weekend rilancia il duello Meloni-Schlein come asse centrale della politica italiana. Atreju e l’assemblea Pd diventano controprogrammazione simbolica. Entrambe le leader gestiscono alleati ingombranti, Salvini e Conte, mentre si contendono l x.com

Duello Meloni-Schlein accende la politica. in Parlamento problemi superbonus

