Pd Biagioni e le dimissioni Basta referendum su di me Fossi e Giani i pacificatori

Al termine di una mattinata di incontri amichevoli al circolo di Paperino, i dirigenti del Pd pratese hanno discusso delle recenti tensioni e delle prossime prospettive politiche, sottolineando l'importanza di un percorso unitario in vista delle elezioni comunali. Biagioni ha chiesto di superare i referendum personali, mentre Fossi e Giani hanno evidenziato la volontà di rilanciare la coesione del partito.

“E ora diamo gambe al percorso unitario, è quello che vuole la nostra comunità in vista della comunali“: così il vertice del Pd pratese al termine della mattinata del ’quasi tutti insieme amichevolmente’ al circolo di Paperino. La guida dem mette in campo i pezzi da novanta per dimostrare che la strada tracciata (congresso no, percorso di Ri-Generazione sì) è quella giusta. A confortare il segretario dimissionario, Marco Biagioni, sacrificato sull’altare dell’unità, ecco Diego Blasi e Marco Furfaro, l’asse di collegamento tra Prato e la segreteria toscana, c’è Emiliano Fossi appunto, numero uno regionale. Lanazione.it

