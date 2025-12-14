Pd Biagioni e le dimissioni Basta referendum su di me Fossi e Giani i pacificatori

Al termine di una mattinata di incontri amichevoli al circolo di Paperino, i dirigenti del Pd pratese hanno discusso delle recenti tensioni e delle prossime prospettive politiche, sottolineando l'importanza di un percorso unitario in vista delle elezioni comunali. Biagioni ha chiesto di superare i referendum personali, mentre Fossi e Giani hanno evidenziato la volontà di rilanciare la coesione del partito.

“E ora diamo gambe al percorso unitario, è quello che vuole la nostra comunità in vista della comunali“: così il vertice del Pd pratese al termine della mattinata del ’quasi tutti insieme amichevolmente’ al circolo di Paperino. La guida dem mette in campo i pezzi da novanta per dimostrare che la strada tracciata (congresso no, percorso di Ri-Generazione sì) è quella giusta. A confortare il segretario dimissionario, Marco Biagioni, sacrificato sull’altare dell’unità, ecco Diego Blasi e Marco Furfaro, l’asse di collegamento tra Prato e la segreteria toscana, c’è Emiliano Fossi appunto, numero uno regionale. Lanazione.it Pd, Biagioni e le dimissioni “Basta referendum su di me“. Fossi e Giani, i pacificatori - Ieri l’assemblea degli iscritti a Paperino: via al percorso unitario per vincere. lanazione.it

Pd Prato convoca assemblea, 250 iscritti vuole congresso anticipato - Convocata l'assemblea degli iscritti del Pd di Prato dal segretario provinciale Marco Biagioni, sabato 13 dicembre alle ore 11 all'Arci di Paperino. controradio.it

Il segretario del Pd Marco Biagioni in serata ha diffuso una lettera agli iscritti dove annuncia la decisione di dimettersi a fine gennaio al termine del percorso Ri-Generazione - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Pd, Biagioni e le dimissioni “Basta referendum su di me“. Fossi e Giani, i pacificatori