Passo falso a Udine | il Napoli si ferma Le pagelle

Il Napoli interrompe la sua serie positiva con una sconfitta a Udine, lasciando aperti diversi interrogativi sulla prestazione della squadra. Una serata complicata, che mette in luce alcune criticità e lascia spazio a riflessioni sul futuro. Le pagelle evidenziano i momenti chiave di una partita che potrebbe rappresentare un punto di svolta.

"> Una serata storta, di quelle che lasciano più interrogativi che rimpianti. Il Napoli cade a Udine e interrompe la corsa in campionato, mostrando un volto meno brillante rispetto alle ultime uscite. Una partita fisica, spezzettata, in cui gli azzurri hanno faticato a trovare ritmo e soluzioni offensive, pagando a caro prezzo una disattenzione nella ripresa e un errore sotto porta nel finale. La sconfitta non cancella quanto di buono costruito fin qui, ma riporta al centro del dibattito temi già emersi: concretezza, lucidità nei momenti chiave e capacità di reagire quando l’inerzia gira. Napolipiu.com

