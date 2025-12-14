Passerini | Ecco la verità sull’infortunio di Gimenez L’identikit dell’attaccante
Nel suo intervento, il giornalista Carlos Passerini svela dettagli sull'infortunio di Gimenez e fornisce un identikit dell'attaccante. A poche ore dalla sfida tra Milan e Sassuolo, si discute anche delle ultime novità sul calciomercato rossonero, offrendo un quadro completo delle questioni più calde in casa Milan.
Il giornalista Carlos Passerini ha parlato anche del calciomercato del Milan a poche ore da Milan-Sassuolo. Il punto su Gimenez dall'estratto de 'Il Corriere della Sera'. Pianetamilan.it
Colpo Gimenez, Passerini: “Il Milan fa sul serio. Sta tentando l’affondo decisivo” | ESCLUSIVO - Il giornalista del Corriere della Sera, direttamente da Zagabria, in compagnia di Maurizio ... calciomercato.it
Passerini: “Gimenez contro il Feyenoord? Ho sentito che vuole segnare…” - L'attaccante messicano questa sera affronterà per la prima volta da avversario il Feyenoord nell'andata dei playoff di ... msn.com
