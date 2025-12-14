Passante ferma uno degli attentatori - Video

Durante una celebrazione di Hanukkah, un passante ha agito prontamente, fermando uno degli attentatori. Nascondendosi dietro un’auto per valutare la situazione, ha poi immobilizzato e disarmato uno dei due aggressori che avevano aperto il fuoco, contribuendo a evitare conseguenze ancora più gravi.

Si era nascosto dietro un’auto per studiare la situazione. Poi l’intervento decisivo: l’uomo ha immobilizzato e disarmato uno dei due assalitori che avevano aperto il fuoco durante una celebrazione di Hanukkah. Almeno dodici le vittime. Ha atteso il momento giusto, restando riparato dietro un’auto parcheggiata mentre i colpi di arma da fuoco seminavano il panico tra la folla. Poi, con un gesto di straordinario sangue freddo, si è lanciato contro uno degli attentatori, riuscendo a bloccarlo e a strappargli il fucile. È così che un passante è riuscito a fermare uno dei due uomini armati che hanno aperto il fuoco contro le persone riunite a Bondi Beach, nei pressi di Sydney, durante le celebrazioni per la festività ebraica di Hanukkah. Ilgiornale.it Bondi Beach, un passante eroe ferma uno degli attentatori - L’azione coraggiosa di un uomo consente di bloccare e disarmare uno degli attentatori. ilgiornale.it

