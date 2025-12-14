Pasolini non era di destra né di sinistra

L'articolo esplora come l'operazione culturale a Atreju cerchi di reinterpretare Pasolini al di fuori del suo tradizionale collocamento ideologico. Attraverso la sua critica al consumismo, il rifiuto del potere e l'anarchia radicale, Pasolini emerge come figura complessa, sfuggendo alle categorizzazioni di destra o sinistra, rivelando una posizione più sfumata e inquietante.

L’operazione culturale emersa ad Atreju prova a “liberare” Pasolini dal pantheon progressista. Ma tra critica al consumismo, il rifiuto di ogni potere organizzato e la sua anarchia radicale ed rifiuto di ogni ordine costituito: Stato, borghesia, famiglia, la scuola, la magistratura, la televisione;. Ilgiornaleditalia.it

