Pasolini non era di destra né di sinistra
L'articolo esplora come l'operazione culturale a Atreju cerchi di reinterpretare Pasolini al di fuori del suo tradizionale collocamento ideologico. Attraverso la sua critica al consumismo, il rifiuto del potere e l'anarchia radicale, Pasolini emerge come figura complessa, sfuggendo alle categorizzazioni di destra o sinistra, rivelando una posizione più sfumata e inquietante.
L’operazione culturale emersa ad Atreju prova a “liberare” Pasolini dal pantheon progressista. Ma tra critica al consumismo, il rifiuto di ogni potere organizzato e la sua anarchia radicale ed rifiuto di ogni ordine costituito: Stato, borghesia, famiglia, la scuola, la magistratura, la televisione;. Ilgiornaleditalia.it
Merlo: “Pasolini di destra? È comico, veniva picchiato dai fascisti” - Francesco Merlo ospite all’Arena Repubblica Robinson parla dell’attualità del linguaggio e del pensiero pasoliniano: “L’ossessione degli italiani per i ... repubblica.it
Atreju, l’opa su Pasolini: “Rifiutato dalla sinistra appartiene alla nazione” - Il ministro: “Noi egemonici nell’ironia” Roccella: “Gli altri? repubblica.it
Chi non conosce Pasolini dubita che fosse di sinistra. La destra sta cercando in tutti modi di appropriarsene. Chi fosse interessato alla verità legga questo suo scritto del 1974. Chiarissimo. - facebook.com facebook
“L’Opa della destra su Pasolini, i ritardi della sinistra che da troppi anni lo ha dimenticato”: la mia rubrica su @ilvenerdi. x.com