Pasolini non era di destra né di sinistra - Era anarchico incompatibile con ogni forma di potere

Pasolini, figura complessa e anticonformista, non si identificava né con la destra né con la sinistra. La sua visione era anarchica e incompatibile con ogni forma di potere organizzato. L’operazione culturale di Atreju si propone di liberarlo dal mito progressista, evidenziando la sua critica al consumismo, al potere e alle istituzioni, e sottolineando la sua radicale anarchia.

© Ilgiornaleditalia.it - Pasolini non era di destra (né di sinistra) - Era anarchico, incompatibile con ogni forma di potere. L’operazione culturale emersa ad Atreju prova a “liberare” Pasolini dal pantheon progressista. Ma tra critica al consumismo, il rifiuto di ogni potere organizzato e la sua anarchia radicale ed rifiuto di ogni ordine costituito: Stato, borghesia, famiglia, la scuola, la magistratura, la televisione;. Ilgiornaleditalia.it Atreju, l’opa su Pasolini: “Rifiutato dalla sinistra appartiene alla nazione” - Il ministro: “Noi egemonici nell’ironia” Roccella: “Gli altri? repubblica.it

Merlo: “Pasolini di destra? È comico, veniva picchiato dai fascisti” - Francesco Merlo ospite all’Arena Repubblica Robinson parla dell’attualità del linguaggio e del pensiero pasoliniano: “L’ossessione degli italiani per i ... repubblica.it

Chi non conosce Pasolini dubita che fosse di sinistra. La destra sta cercando in tutti modi di appropriarsene. Chi fosse interessato alla verità legga questo suo scritto del 1974. Chiarissimo. - facebook.com facebook

“L’Opa della destra su Pasolini, i ritardi della sinistra che da troppi anni lo ha dimenticato”: la mia rubrica su @ilvenerdi. x.com