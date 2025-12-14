Pasolini non era di destra né di sinistra - Era anarchico incompatibile con ogni forma di potere

Pasolini, figura complessa e anticonformista, non si identificava né con la destra né con la sinistra. La sua visione era anarchica e incompatibile con ogni forma di potere organizzato. L’operazione culturale di Atreju si propone di liberarlo dal mito progressista, evidenziando la sua critica al consumismo, al potere e alle istituzioni, e sottolineando la sua radicale anarchia.

L’operazione culturale emersa ad Atreju prova a “liberare” Pasolini dal pantheon progressista. Ma tra critica al consumismo, il rifiuto di ogni potere organizzato e la sua anarchia radicale ed rifiuto di ogni ordine costituito: Stato, borghesia, famiglia, la scuola, la magistratura, la televisione;. Ilgiornaleditalia.it

