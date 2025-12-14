Parma-Lazio la moviola di Calvarese | disastro Marchetti Sbaglia tutto sulle espulsioni

La sfida tra Parma e Lazio si è distinta per alcuni errori arbitrali, con l'attenzione rivolta alla moviola di Calvarese e alle decisioni di Marchetti. La serata si è conclusa con un protagonista negativo, segnando una serata da dimenticare per il portiere. Analizziamo gli episodi più discussi e le decisioni che hanno alimentato le polemiche.

Serata da dimenticare per Matteo Marchetti, che da quando è diventato internazionale non riesce a trovare la strada giusta. Male dal punto di vista disciplinare il direttore di gara, che esce dal Tardini commettendo diversi errori: i più gravi sono le espulsioni di Zaccagni e Basic. Per quanto riguarda il primo è vero che la gamba del capitano biancoceleste è alta e che l'intervento è pericoloso, e l'arbitro dal campo viene indotto da questo alla sua decisione; ma è vero anche che se vediamo a rallentatore sfiora l'avversario, colpendolo con la parte posteriore dello scarpino. Sarebbe stato giusto il giallo Sempre nel primo tempo è da segnalare una timida protesta da parte degli ospiti per un possibile fallo di mano di Keita all'interno dell'area: nulla di irregolare però, perché il pallone - che arriva al centrocampista dopo un colpo di testa di Valenti - sbatte sul braccio che è attaccato al corpo. Iltempo.it

