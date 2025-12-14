Parlamento della legalità San Giuseppe Jato Comune capofila per le iniziative culturali del 2026

San Giuseppe Jato si distingue come Comune capofila nel Parlamento della Legalità e nelle iniziative culturali del 2026, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale e istituzionale siciliano e nazionale. La città si conferma come un punto di riferimento per promuovere valori di legalità e cultura, contribuendo attivamente allo sviluppo della regione e dell’Italia.

