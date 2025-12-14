Parco Leonardo aggredito per rapina alla stazione | 56enne preso a pugni arrestato un 21enne

Un uomo di 56 anni è stato aggredito e picchiato mentre si trovava alla stazione di Parco Leonardo, nel tentativo di resistere a una rapina. L'aggressore, un 21enne di Fiumicino, è stato successivamente arrestato dalle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato mentre la vittima si stava recando a prendere la navetta per il centro commerciale.

Fiumicino – Stava andando a prendere la navetta per raggiungere il centro commerciale quando è stato aggredito e preso a pugni durante una tentata rapina. È accaduto ieri mattina, intorno alle 11, nei pressi della stazione di Parco Leonardo, nel territorio di Fiumicino. La vittima è un uomo di 56 anni, originario del Gabon. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato avvicinato da un 21enne di origine ivoriana che lo avrebbe colpito ripetutamente con pugni fino a farlo cadere a terra. Una volta a terra, l’aggressione sarebbe proseguita con l’intento di sottrargli gli occhiali e il borsello che aveva con sé. Cdn.ilfaroonline.it Parco Leonardo, aggredito per rapina alla stazione: 56enne preso a pugni, arrestato un 21enne - Aggressione alla stazione di Parco Leonardo: 56enne picchiato durante una tentata rapina, arrestato un 21enne. ilfaroonline.it

