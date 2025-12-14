Parcheggi gratis a Pisa assalto di Natale Decolla la corsa agli acquisti tra centro e Stazione Leopolda

A Pisa, il penultimo weekend prima di Natale si anima tra negozi affollati e decorazioni festive. Con parcheggi gratuiti e un'atmosfera di festa, i cittadini e i visitatori si lanciano nella corsa agli acquisti tra il centro e la Stazione Leopolda, mentre le strade si riempiono di spirito natalizio e di una crescente voglia di shopping.

Pisa, 14 dicembre 2025 – Penultimo weekend prenatalizio in una Pisa vestita a festa, con le vie dello shopping gremite di gente e un budget medio di 200 euro a famiglia da spendere per gli acquisti natalizi. Ieri il Comune ha vinto la sua scommessa di aumentare il passaggio nel centro storico per promuovere acquisti etici nelle botteghe di vicinato rendendo gratuiti i parcheggi nel cuore della città. Questa iniziativa sarà replicata anche nella giornata di sabato 20 dicembre. Le strade si sono illuminate grazie alle graziose luminarie e ai mercatini che hanno animato le principali piazze del centro (piazza dei Cavalieri, piazza Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II) e Logge di Banchi. Lanazione.it Pisa, è tempo di feste: parcheggi gratuiti. Centro e litorale: ecco gli eventi - Domani scattano i mercatini, lunedì parata in costume. msn.com

