Un incidente drammatico si è verificato a Fano, coinvolgendo due paracadutisti che sono precipitati durante un lancio. La testimonianza descrive i momenti concitati e la dinamica dell’incidente, evidenziando come siano caduti rapidamente e senza possibilità di controllo. Ecco i dettagli e le prime reazioni sull’accaduto.

© Tgcom24.mediaset.it - Paracadutisti precipitati a Fano, la testimonianza: "È stata una fatalità"

"Immaginate due corpi. una vela che si chiude. loro due che scendono senza portanza. Sono caduti in pochi secondi". È il racconto di Michele Iddas, paracadutista istruttore di Fano (Pesaro e Urbino), dopo l'incidente in volo che è costato la vita a due persone, Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa. "Li conoscevo entrambi, da 15-16 anni. La ragazza mi ha avviato al paracadutismo, era molto esperta", ricorda Iddas. "Rispetto a tanti altri sport, qui ci sono mille procedure di sicurezza. A volte le fatalità succedono.", dice il paracadutista istruttore, prima di abbandonarsi alle lacrime. Tgcom24.mediaset.it

Quattro #paracadutisti cadono a terra durante un air show in #SriLanka

Tragedia a Fano: due paracadutisti precipitano e muoiono durante un lancio. “Violetta ed Ermes erano persone straordinarie, ci mancheranno” - Le vittime dell’incidente sono Ermes Zampa, 70 anni, di Fano e Violetta Laiketsion, 63 anni, di Rimini. quotidiano.net

Fano, morti due paracadutisti: si sono attorcigliati in volo - 30, due paracadutisti sono morti dopo essere precipitati all'aeroporto di Fano, ... stream24.ilsole24ore.com