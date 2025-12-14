Paracadutisti precipitati a Fano i rilievi dei carabinieri

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due paracadutisti esperti sono precipitati da circa 50 metri durante un lancio a Fano. Le vittime, Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa, sono state prontamente soccorse, ma le circostanze dell'incidente stanno ancora emergendo. I carabinieri stanno conducendo i rilievi per chiarire le cause dell'accaduto.

paracadutisti precipitati a fano i rilievi dei carabinieri

© Tgcom24.mediaset.it - Paracadutisti precipitati a Fano, i rilievi dei carabinieri

Le vittime, entrambe esperte, sono Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa: sarebbero precipitate da circa 50 metri di altezza. Tgcom24.mediaset.it

paracadutisti precipitati fano rilievi>>>ANSA/ Si intrecciano i paracadute, due morti a Fano - Potrebbero essere stati ripresi in un video gli ultimi istanti dei due paracadutisti precipitati per 50 metri e deceduti nello schianto, dopo che i loro paracaduti si erano attorcigliati: un semplice ... ansa.it

paracadutisti precipitati fano rilieviFano, morti due paracadutisti: si sono attorcigliati in volo - 30, due paracadutisti sono morti dopo essere precipitati all'aeroporto di Fano, ... stream24.ilsole24ore.com

Quattro #paracadutisti cadono a terra durante un air show in #SriLanka

Video Quattro #paracadutisti cadono a terra durante un air show in #SriLanka