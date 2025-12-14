Paracadutisti precipitati a Fano i rilievi dei carabinieri

Due paracadutisti esperti sono precipitati da circa 50 metri durante un lancio a Fano. Le vittime, Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa, sono state prontamente soccorse, ma le circostanze dell'incidente stanno ancora emergendo. I carabinieri stanno conducendo i rilievi per chiarire le cause dell'accaduto.

Due paracadutisti esperti sono precipitati da circa 50 metri durante un lancio a Fano. Le vittime, Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa. Potrebbero essere stati ripresi in un video gli ultimi istanti dei due paracadutisti precipitati per 50 metri e deceduti nello schianto, dopo che i loro paracaduti si erano attorcigliati.

Fano, morti due paracadutisti: si sono attorcigliati in volo - due paracadutisti sono morti dopo essere precipitati all'aeroporto di Fano.

Due paracadutisti perdono la vita durante un lancio a Fano, nelle Marche. Erano entrambi esperti. Sarebbero precipitati da una cinquantina di metri.

Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti a Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio. La tragedia è avvenuta stamattina durante la discesa con il paracadute di quattro persone nei pressi dell'aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i paracadute si sono attorcigliati.

